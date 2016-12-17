Ana SayfaEğitim

“Bir ölür bin diriliriz”

17 Aralık 2016 Cumartesi 04:42
Bu haber 264 kez okundu

Bozok Üniversitesi Medeniyet ve Kültür Topluluğu tarafından “Biz Biriz, Bir Ölür Bin Diriliriz” adlı tiyatro oyunu ve semazen gösterisi gerçekleştirildi. Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa fakülte dekanları, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Bir ölür bin diriliriz”
Programın açılış konuşmasını Medeniyet ve Kültür Topluluğu Başkanı Ömer Furkan Akbulut yaptı. Akbulut konuşmasında Kurtuluş Savaşı’nda Çanakkale’de ve  Kût'ül-Amâre’de yaşamış olan  ecdadın torunları olduklarını belirterek 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasındaki en büyük etkenin bu ruh olduğunu  sözlerine ekledi.
Medeniyet ve Kültür Topluluğu Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Recep Temel konuşmasında sosyal etkinliklerin hayatın önemli bir parçasını oluşturduğunu belirterek özellikle genç beyinlerin karakterlerinin oluşumunda sosyal faaliyetlerin önemli olduğunu söyledi. 
Üniversitelerin, hem mesleki hem de yaşadığı coğrafyanın değerleriyle gençleri tanıştırması gerekliliğinden söz eden Yrd. Doç. Dr. Recep Temel,  bu değerleri karakter haline dönüştürerek istikbalde Türk milletinin dünya çapında başarılara imza atacak hale getirilmesinde önemli olduğunu vurguladı.
Muhammed Emin Kutlu’nun yönettiği birlik ve beraberlik duygularının ön plana taşındığı oyunda Hz. Âdem’den 15 Temmuz’a bu toplum üzerinde ve İslam coğrafyasında oynanan oyunlar, ayrıştırma çabaları ve bu çabalara karşı millet olma bilinci ele alındı.
Oyunun son bölümünde 15 Temmuz hain darbe girişimine atıfta bulunularak Türkiye’nin verdiği 2. Kurtuluş Savaşı teması öğrencilerden büyük alkış topladı. Oyunun senaristi ve yönetmeni Muhammed Emin Kutlu, özellikle üniversite gençliğinin ilgisinden son derece memnun olduklarını söyleyerek Bozok Üniversitesi öğrencilerine teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2016 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim