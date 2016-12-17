“Bir ölür bin diriliriz”

Programın açılış konuşmasını Medeniyet ve Kültür Topluluğu Başkanı Ömer Furkan Akbulut yaptı. Akbulut konuşmasında Kurtuluş Savaşı’nda Çanakkale’de ve Kût'ül-Amâre’de yaşamış olan ecdadın torunları olduklarını belirterek 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasındaki en büyük etkenin bu ruh olduğunu sözlerine ekledi.

Medeniyet ve Kültür Topluluğu Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Recep Temel konuşmasında sosyal etkinliklerin hayatın önemli bir parçasını oluşturduğunu belirterek özellikle genç beyinlerin karakterlerinin oluşumunda sosyal faaliyetlerin önemli olduğunu söyledi.

Üniversitelerin, hem mesleki hem de yaşadığı coğrafyanın değerleriyle gençleri tanıştırması gerekliliğinden söz eden Yrd. Doç. Dr. Recep Temel, bu değerleri karakter haline dönüştürerek istikbalde Türk milletinin dünya çapında başarılara imza atacak hale getirilmesinde önemli olduğunu vurguladı.

Muhammed Emin Kutlu’nun yönettiği birlik ve beraberlik duygularının ön plana taşındığı oyunda Hz. Âdem’den 15 Temmuz’a bu toplum üzerinde ve İslam coğrafyasında oynanan oyunlar, ayrıştırma çabaları ve bu çabalara karşı millet olma bilinci ele alındı.

Oyunun son bölümünde 15 Temmuz hain darbe girişimine atıfta bulunularak Türkiye’nin verdiği 2. Kurtuluş Savaşı teması öğrencilerden büyük alkış topladı. Oyunun senaristi ve yönetmeni Muhammed Emin Kutlu, özellikle üniversite gençliğinin ilgisinden son derece memnun olduklarını söyleyerek Bozok Üniversitesi öğrencilerine teşekkür etti.