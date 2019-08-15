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Bir kez daha kazandı

EVLENDİĞİ için liseyi yarıda bırakan Hülya İpek, tekrar okumaya karar verip, 52 yaşında okul sıralarına döndü.

Bir kez daha kazandı

EVLENDİĞİ için liseyi yarıda bırakan Hülya İpek, tekrar okumaya karar verip, 52 yaşında okul sıralarına döndü.

15 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
Bir kez daha kazandı

55 yaşında ilahiyat fakültesini kazandı, 60 yaşında mezun oldu, 61 yaşında ise ikinci üniversiteyi kazandı. Geçen yıl Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan İpek'in okuma azmi gençlere ve çevresine örnek oluyor. İpek, okuma sevdasından vazgeçmeyerek, bu yıl da Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. İpek, okuma aşkının hiç bitmediğini Allah'ın "Oku" emrini son nefesine kadar yerine getirmeye çalışacağını belirtti. İkinci kez üniversite okumaya karar verdiğini ve sosyoloji ya da Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü çok istediğini söyleyen İpek, "Çok şükür Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandım. Okumaya doyamıyorum, gençlerle olmak ve yeni bilgiler almak çok hoşuma gidiyor. Okumak güzel ve okumanın da yaşı yok, son nefesime kadar okumak istiyorum" dedi.
İlahiyat fakültesini okurken zorluktan çok güzellikler yaşadığını aktaran İpek, "Çünkü zorluk, bakış açısına göre değişiyor. Allah'ın ilmiyle çok birlikte olduğum için bana bütün zorluklar çok kolay geldi. Yozgat'ın eksi 17 derecesini bile umursamadım. İlim almak çok güzel, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed hadisinde, 'İlim Çin'de bile olsa gidiniz' demiştir. İlim alma yoluna çıktığınız zaman bütün yollar çok yakınlaşıyor" diye konuştu.
İpek, ilahiyat fakültesinden mezun olduktan sonra ücretli öğretmenlik yaptığını, hasta bir çocuğa evde eğitim verdiğini, bu yıl da hem öğrenci hem de öğretmen olmak istediğini belirtti. İpek, "İlim, her zaman alınması gereken, her zaman öğrenilmesi gereken bir şey. Her gün öğrenebileceğimiz bir şeyler olmalı. Peygamber Efendimiz, 'Eğer dününüz bugününüz ile eşitse yazık, ziyandasınız' diyor. Hem buradan hareketle hem de hayatın getirisiyle her gün bir şeyler öğrenmemiz gerektiğine yürekten inanıyorum. Kendimize her gün yeni bir şeyler katmalıyız ki gelişelim" ifadelerini kullandı. 

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