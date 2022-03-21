‘Bir Kalem Bir Defter Gönülleri Fetheder’ sloganı ile yola çıkan Tenekeci, öğrencileriyle birlikte ‘Bir Kalem Bir Defter Bin Umut’ projesini hayata geçirdi.

Projenin başından sonuna kadar öğrencileri ile planladıklarının altını çizen Tenekeci, “Projemize öncelikle bir slogan ile başladık. Daha sonra öğrencilerim ile birlikte projemize isim bulduk. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapmış olduğumuz projemizi hayata geçirdik. Projemizde amacımız paylaşma duygusunu yaymak ve yaşatmaktı. Öğrencilerimiz tek tek tüm sınıftaki arkadaşlarını projemizi anlatarak herkesten destek istediler. O kadar büyük bir heves ve heyecanla arkadaşlarına projeyi anlattılar ki kısa sürede onlara verilen görevi başarıyla tamamladılar. Öğrencilerim gözündeki o heyecan ve mutluluk benim için paha biçilemezdi. Her gün okula gelirken ellerinde kalem silgi ve defterler ile geliyorlar. Onların, bir kalem ve bir defterden fazla fazla getirmelerine ve bunları ne zaman götüreceğiz heyecanlarına ortak olmak beni çok duygulandırırdı. Yaklaşık bir aylık bir süreçte bütün öğrencilerim projeme katkı sağladılar. Daha sonra biriken kalem ve defterleri özenle elleriyle hediye paketi yaptılar. Bununla da kalmadı birer çikolata alıp üzerine ‘Hayat Paylaşınca Güzel’ yazma fikri geldi akıllarına. Hediyelerimizin yanına hemen ekledik bunları. Yapmış olduğumuz projemizde öğrencilerimiz sadece kalem ve defter değil hiç tanımadıkları öğrencilerle sevgilerini de paylaştılar. Şimdi minik yüreklere dokunmanın, hediyeleri açınca onların mutluluklarını görmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimiz ile birlikte yapmış olduğumuz hediyelerimizi okul müdürümüz Oğuz Karabel ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Cüneyt Yoldaş önderliğinde Yavuz Selim İlkokulu öğrencileriyle paylaştık” ifadelerini kullandı.

Projede emeği geçen ve destekleyen herkese teşekkür eden Tenekeci, “Projemize herkes çok büyük katkı sağladı. Bu süreçte bizi destekleyen her türlü imkanı bizlere sunan İlçe Kaymakamımız Sayın Samet Serin’e, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Cüneyt Yoldaş'a ve Okul Müdürümüz Oğuz Karabel’e teşekkür ederim” dedi.•Selma Şahin•