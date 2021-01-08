Bir destek de Nizip eğitimine

GAZİANTEP’in Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş’in daveti üzerine, Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programlarına Yönelik Proje Hazırlama Stratejileri’ konulu sunum yaparak, eğitime verdiği desteğini sürdürdü. Toplantıya farklı şehirlerden katılımlar oldu. Proje konularına ilgi duyan 160 civarında öğretmenin yer aldığı seminerde Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje döngüsü yönetimine ilişkin genel bilgiler verdi ve TÜBİTAK programlarına yönelik ilk kez proje yazmayı düşünenler içinde taktikler paylaştı. Bilim okuryazarlığının erken yaşlarda kazandırılmasına ve toplumda yaygınlaşmasına dönük çalışmaların önemine vurgu yaparak, güncel konulardan örnekler verdi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, katılımcıların sorularına da cevap vererek, detaylara indi ve pandemi sürecinde de eğitim faaliyetleri için mevcut şartlarda yapılabilecek pek çok işin olduğuna dikkat çekti. Pandemi sürecinin yapılabilecekken yapılmayan işlerin de gerekçesiymiş gibi düşünülemeyeceğini vurguladı. Toplantıya ilişkin yapılan değerlendirmelerde katılımcı öğretmenlerden bazıları, proje konusunda bilinen ve merak edilen ancak cevaplanamayan sorulara cevap verildiğini, çok verimli, umut verici bir eğitim semineri olduğunu, öğretmenler için moral ve motivasyon sağlayan bir buluşma olduğunu, bilgilerin çok akıcı bir anlatımla aktarıldığını, yorumlar kısmında da çok güzel konulara değinildiğini belirttiler. Yine bir öğretmen, proje denince sadece senede bir yapılan TÜBİTAK bilim fuarı akla geldiğini oysa sınıfta herhangi bir olayda dahi öğrencinin bir projeye yönlendirilebileceğini bu toplantıda anladığını belirterek, öğrencide araştırma güdüsünü uyandırmak gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın seminer esnasında rastgele katılımcıları dahil ederek iletişim kurmasının, katılımcıları diri tuttuğu ve slaytlarda beyin fırtınası yaptırıp, slaytlarda var olan bilgileri olduğu gibi kabul etmek yerine; tartışma açarak, eleştirel düşünceye sevk edip kavramayı artırdığı da belirtildi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın önce öğretmenlerin görüşünü alması ve sonra kendisinin açıklama yapmasını dikkat çekici bulan bir öğretmen, projelerde amaç belirleme ve bu amaca ulaşmak için neler yapılabileceğinin detaylı açıklanmasının güzel olduğunu hatırlatarak, SWOT analizinin önemini ve nasıl yapılması gerektiğinin açıklanmasının da faydalı olduğunu ifade etti.