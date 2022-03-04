Bir çıkartma da Sarıfatma köyü için

Yozgat dışında da görünürlüğü artan ve Profesör Dr. Mustafa Böyükata’nın başlattığı ‘Köyde Okuma Etkinliği’ programlarına farklı alanlardan akademisyenler de iştirak ederek destek veriyorlar.

Yozgat’ın Sarıfatma Köyünde 29’uncusu düzenlenen etkinlikte Profesör Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte Profesör Dr. Hülya Şimşek, Öğretim Görevlisi Didem Kösedağ ve İsmail Kılıç da çocuklarla ayrı ayrı bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdiler.

Öğrencilere bilim okuryazarlığı yönünde küçük adımlar attırmaya çalışan Böyükata, “Çanakkale’de verdiğimiz şehitlerin boşluğunu dolduracak iyi eğitilmiş insan ihtiyacını hatırımızda tutalım. Onlara ve sınır boylarında vatan için mücadele verirken şehit olanlara karşı borcumuzu derslerimize daha iyi çalışarak ödeme çabasında olalım. Babalarımız geçim sıkıntısından kurtulmak için çalıştılar. Bizler daha ziyade ülkemizi ve milletimizi ileri taşıyacak işleri ortaya koyabilmek için çalışmalıyız” dedi.

Hem kendileri hem de öğrencileri açısından çok güzel bir gün olduğunu, öğrencilerin akademisyenlerle sohbet etme ve onları tanıma fırsatı bulmalarına olanak sağlandığına, onların kalplerinde çok güzel izler bırakıldığına değinen öğretmenler, okullarına geldikleri için Yozgat Bozok Üniversitesi akademisyenlerine teşekkür ettiler.

