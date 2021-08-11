Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1437.46
ALTIN
477.39
DOLAR
8.6064
STERLİN
11.9430
EURO
10.1270

BiR BAŞARI HiKAYESi DE SEN YAZ!

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, gençlerin ulaşım ve barınma sorunu bulunmayan tarihi, turistik mekanları, seçkin akademik kadrosu bulunan Yozgat’ı tercih ederek, bir başarı hikayesi yazmaya davet etti.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 00:52
BiR BAŞARI HiKAYESi DE SEN YAZ!

Yozgat Bozok Üniversitesi, tercih süreci devam ederken gençlere yönelik tanıtım faaliyetlerini her platformda sürdürmeye devam ediyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok alanda ilkler yaşandığını, bu ilklerin en önemlisinin ise eğitim alanında olduğunu söyledi. Karadağ, Uzaktan Eğitim sürecinde, Yozgat Bozok Üniversitesinin kısa zamanda çok ciddi mesafe kat ettiğinin altını çizdi. Karadağ, ‘’BOYSİS, BOZOK Mobil uygulaması, YOBUTV çevrimiçi video içerik platformu uygulamasını sadece öğrencilerimiz için değil öğretim elemanlarımızın da kullanımına sunduk. Mekân ve zaman tanımaksızın erişim sağlanabilen aynı zamanda da ölçme ve değerlendirme zafiyetlerinin önüne de geçen bir uzaktan eğitim sürecini başarılı şekilde yönettik. Bu yıl içinde örgün eğitimin yanında çevrimiçi eğitimle de kendinden söz ettiren iddialı bir üniversite olarak Yozgat Bozok Üniversitesi karşımıza çıkmakta” dedi. ‘‘İnanmak başarmanın yarısıdır. Biz kararlılık ortaya koyarak başarıya odaklandık. Hedeflerimize yönelik idealleri olan bir üniversiteyiz’’ diyen Karadağ, Orta Anadolu’da barınma problemi olmayan huzurlu ve mütevazi bir şehirde amatör ruhu kaybetmemiş akademik, idari personeliyle eğitim-öğretim süreçlerine, geleceğe odaklanmış, ulaşımda fırsat, ayrıcalıkları olan, Yozgat Bozok Üniversitesi'nde gençlerimizi başarı hikayesi yazmaya davet ettiklerini aktardı. Karadağ, ‘’Yarınlarımız olan gençlerimizin hayalleri ve hedefleri doğrultusunda yapacakları tercihlerde amatör ruhu ıskalamayan, öğrenci odaklı, karalılıkla başarıya kilitlenmiş bir Yozgat Bozok Üniversitesi'ni değerlendirmelerini isterim. Kendisine belirlemiş olduğu hedefle hayallerinin peşinden koşan başarıya odaklanmış bir öğrenci, kesinlikle ve kesinlikle bir başarı hikâyesi yazacaktır. Ben gençlerimizden bir rektör olarak böyle bir yol haritası çizmeleri durumunda her nereyi tercih edecek olurlarsa olsunlar kesinlikle en iyi bir şekilde eğitim-öğretim süreçlerini tamamlayarak alanlarında başarılı birer meslek erbabı olacaklarına inanıyorum’’ ifadelerini kullandı.
YÜZ YÜZE EĞİTİM
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Üniversitenin 20 bin civarında öğrencisinin bulunduğunu, yeni açılan bölümlerle bu yıl 5 bin 900 öğrencinin gelmesini beklediklerini söyledi. 600 civarında uluslararası öğrencinin bulunduğunu bildiren Karadağ, uluslararası öğrenci sayısını da 2 bin 500'e yükselterek, bütün öğrenci sayımızı 27 binlere çıkarmak istediklerinin altını çizdi. Diş hekimliği fakültesinin bu yıl öğrenci alacağına vurgu yapan Karadağ, Diş Hekimliği Fakültesine bu yıl 40 kontenjan verildiğini, öğrencilerin gelmesiyle fakültenin eğitim öğretime başlayacağını aktardı. Karadağ, ‘’Diş hekimliği fakültesi ilimiz için çok önemli bir fakültedir. Bu fakültemiz yeni açıldığı için bazı eksiklerimiz bulunmaktadır. Özellikle 40 diş ünitine ihtiyacımız var. Bu konuda hayırsever iş insanlarımızdan, belediyelerimizden destek bekliyoruz’’ şeklinde konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
BiR BAŞARI HiKAYESi DE SEN YAZ!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hukuk Fakültesi olacak
Hukuk Fakültesi olacak
Okullarda yoğun hazırlık
Okullarda yoğun hazırlık
GENÇLERi YOZGAT’A DAVET ETTi
GENÇLERi YOZGAT’A DAVET ETTi
Meslek Lisesi binası hazır
Meslek Lisesi binası hazır
Okullarda eğitim hazırlığı
Okullarda eğitim hazırlığı
TELAFiDE BEN DE VARIM!
TELAFiDE BEN DE VARIM!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim