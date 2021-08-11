BiR BAŞARI HiKAYESi DE SEN YAZ!

Yozgat Bozok Üniversitesi, tercih süreci devam ederken gençlere yönelik tanıtım faaliyetlerini her platformda sürdürmeye devam ediyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok alanda ilkler yaşandığını, bu ilklerin en önemlisinin ise eğitim alanında olduğunu söyledi. Karadağ, Uzaktan Eğitim sürecinde, Yozgat Bozok Üniversitesinin kısa zamanda çok ciddi mesafe kat ettiğinin altını çizdi. Karadağ, ‘’BOYSİS, BOZOK Mobil uygulaması, YOBUTV çevrimiçi video içerik platformu uygulamasını sadece öğrencilerimiz için değil öğretim elemanlarımızın da kullanımına sunduk. Mekân ve zaman tanımaksızın erişim sağlanabilen aynı zamanda da ölçme ve değerlendirme zafiyetlerinin önüne de geçen bir uzaktan eğitim sürecini başarılı şekilde yönettik. Bu yıl içinde örgün eğitimin yanında çevrimiçi eğitimle de kendinden söz ettiren iddialı bir üniversite olarak Yozgat Bozok Üniversitesi karşımıza çıkmakta” dedi. ‘‘İnanmak başarmanın yarısıdır. Biz kararlılık ortaya koyarak başarıya odaklandık. Hedeflerimize yönelik idealleri olan bir üniversiteyiz’’ diyen Karadağ, Orta Anadolu’da barınma problemi olmayan huzurlu ve mütevazi bir şehirde amatör ruhu kaybetmemiş akademik, idari personeliyle eğitim-öğretim süreçlerine, geleceğe odaklanmış, ulaşımda fırsat, ayrıcalıkları olan, Yozgat Bozok Üniversitesi'nde gençlerimizi başarı hikayesi yazmaya davet ettiklerini aktardı. Karadağ, ‘’Yarınlarımız olan gençlerimizin hayalleri ve hedefleri doğrultusunda yapacakları tercihlerde amatör ruhu ıskalamayan, öğrenci odaklı, karalılıkla başarıya kilitlenmiş bir Yozgat Bozok Üniversitesi'ni değerlendirmelerini isterim. Kendisine belirlemiş olduğu hedefle hayallerinin peşinden koşan başarıya odaklanmış bir öğrenci, kesinlikle ve kesinlikle bir başarı hikâyesi yazacaktır. Ben gençlerimizden bir rektör olarak böyle bir yol haritası çizmeleri durumunda her nereyi tercih edecek olurlarsa olsunlar kesinlikle en iyi bir şekilde eğitim-öğretim süreçlerini tamamlayarak alanlarında başarılı birer meslek erbabı olacaklarına inanıyorum’’ ifadelerini kullandı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Üniversitenin 20 bin civarında öğrencisinin bulunduğunu, yeni açılan bölümlerle bu yıl 5 bin 900 öğrencinin gelmesini beklediklerini söyledi. 600 civarında uluslararası öğrencinin bulunduğunu bildiren Karadağ, uluslararası öğrenci sayısını da 2 bin 500'e yükselterek, bütün öğrenci sayımızı 27 binlere çıkarmak istediklerinin altını çizdi. Diş hekimliği fakültesinin bu yıl öğrenci alacağına vurgu yapan Karadağ, Diş Hekimliği Fakültesine bu yıl 40 kontenjan verildiğini, öğrencilerin gelmesiyle fakültenin eğitim öğretime başlayacağını aktardı. Karadağ, ‘’Diş hekimliği fakültesi ilimiz için çok önemli bir fakültedir. Bu fakültemiz yeni açıldığı için bazı eksiklerimiz bulunmaktadır. Özellikle 40 diş ünitine ihtiyacımız var. Bu konuda hayırsever iş insanlarımızdan, belediyelerimizden destek bekliyoruz’’ şeklinde konuştu.