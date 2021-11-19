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Binlerce kişiye ulaşıldı

Yozgat Valiliği tarafından desteklenen ‘Güçlü Aile, Güvenli Gelecek’ projesi kapsamında binlerce kişiye ulaşıldı.

19 Kasım 2021 Cuma 00:50
Binlerce kişiye ulaşıldı

Projenin başladığı tarihten itibaren bin 495’i kadın, 917’si erkek olmak üzere toplam iki bin 412 vatandaşa ulaşıldı, 671 kadının telefonuna KADES uygulaması yüklendi. ‘Güçlü Aile, Güvenli Gelecek’ projesi kapsamında, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre Kültür Merkezi’nde üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek, eğitim verdi. Eğitimde 576’sı kadın, 247’si erkek olmak üzere toplam 823 öğrenciye, ailenin önemi, aile içi şiddet, aile ilişkileri nasıl olmalı,   KADES Uygulaması, Narko-rehber ve UYUMA projeleri hakkında bilgi verildi. Eğitime katılan 431 kadının telefonuna KADES uygulaması yüklendi.

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