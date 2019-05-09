Binalar atıl kalmamalı...

BOZOK Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Böyükata, üniversitenin kuruluşunun büyük oranda hayırsever iş adamı Erdoğan Akdağ’ın yaptırdığı binalar üzerinden yürütüldüğünü hatırlatarak, ‘Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin ilk binaları onun eseridir. Daha sonra kampüste bulunan misafirhane, Kongre ve Kültür Merkezi, Üniversite Camisi onun katkıları ile yapılmıştır. Üniversitenin ana yerleşkesine Erdoğan Akdağ isminin verilmesi de bu bakımdan yerinde bir karar olmuştur. İlahiyat Fakültesi’nin ilk binası hayırsever iş adamı Bilal Şahin tarafından üniversiteye kazandırılmıştır. İş adamı Bilal Şahin’in Yozgat’ta eğitime destekleri sürmektedir. Üniversitede gerçekleşen fiziki yapılanmada diğer iş adamlarının da katkıları olmuştur’’ dedi. Böyükata, hamiyetli insanlar ve hayırsever iş adamlarının desteğiyle ilçelerde de Yüksekokul binaları yaptırıldığına vurgu yaparak, bunlardan Çayıralan ilçesinde yapılan meslek yüksekokulu binasının yıllar öncesinde tamamlanmış olmasına rağmen halen kullanıma açılamadığını, bu ve benzer atıl durumdaki binaların mutlaka değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Böyükata, Yozgat Bozok Üniversitesi’ne bağlı olarak, ilçelere yayılması düşünülen yüksekokul düzeyindeki eğitim hizmetinin özenli biçimde ele alınması gerektiğini, Akdağmadeni, Yerköy, Sorgun, Kadışehri, Sarıkaya, Çekerek, Şefaatli, Yenifakılı, Boğazlıyan, Çayıralan gündeminden yüksekokul talebinin hiç düşmediğini kaydetti. Böyükata, etkinlik fikrini geliştirip, Çayıralan, Sorgun, Yerköy, Sarıkaya, Yenifakılı ve Çekerek’te farklı zamanlarda düzenledikleri ‘Yöresel Kalkınma Çalıştayı’ toplantılarında yerinde ve yerelde konuyu gözlemleme imkanı doğduğunun da altını çizdi. Böyükata, ‘’Enstitüler binası da enstitülerin taşınmasıyla yeniden değerlendirilmeye namzet hale gelmiştir. Ancak tam olarak verimli biçimde kullanımı henüz temin edilememiştir. Çarşı olarak yapılan ve bir süre bu amaçla kullanılan bina da uzun süredir boş ve atıl durumdadır. Bu yapıların verimli biçimde değerlendirilmesi için hızlı hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Elbette zorluklar vardır ancak ilgili tarafların bir araya gelerek açık, şeffaf, saydam ve soğukkanlı biçimde çözümler aranması Yozgat için elzemdir’’ diye konuştu.