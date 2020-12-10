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BiLSEM'lere gözlem istasyonu

Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıkları arasında iş birliği protokolü imzalandı.

10 Aralık 2020 Perşembe 00:55
BiLSEM'lere gözlem istasyonu

YOZGAT Merkez ve iki ilçesinde bulunan Bilim Sanat Merkezleri’ne öğrencilerin kullanımları için Hava gözlem istasyonu kurulacak. Yozgat Merkez Fatma Temel Turhan, Boğazlıyan ve Sorgun ilçesindeki Bilim ve Sanat Merkezi’ni de kapsayan işbirliği protokolü Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıkları arasında imzalandı. İmzalanan protokolle, öncelikle BİLSEM'lere hava gözlem istasyonları kurulacak. Böylece özel yetenekli öğrenciler, iklimin canlılar ve dünyamız üzerindeki etkisi hakkında bilinçlenmeleri, hava olayları hakkında bilimsel bilgiler edinmeleri sağlanacak. Çevre bilincine sahip bir nesil yetiştirmenin bugün her zamankinden daha önemli olduğunu belirtilerek, Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde, sel, kuraklık gibi üzücü doğa olaylarının daha sık görülmeye başlandığı hatırlatıldı. Bu gerçekle yüzleşerek, harekete geçilmesi ve çocukların çevreyle ilgili farkındalıklarının artırılması gerektiği vurgulandı, protokollerin, gelecek nesillerin daha sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarını sağlamak için uygulanacak iki iş birliğini kapsadığı aktarıldı. Protokol ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ortak çalışmalar yürütecek Ortak çalışmalardan ilkinin özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldıkları Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü uhdesindeki BİLSEM'lerde yapılacak.

Anahtar Kelimeler:
BiLSEMlere Gözlem Istasyonu
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