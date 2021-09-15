Bilsem eğitimleri

Boğazlıyan BİLSEM’de eğitim görmeye başlayacak öğrencinin uyum sağlamasına yönelik açılış programı yapıldı. Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, gerek zihinsel anlamda gerek müzik ve resim gibi görsel alanlarda özel yetenekli öğrencilerin, gelişim ve öğrenme özelliklerini destekleme anlamında BİLSEM'i çok önemli gördüğünü söyledi. Şimşek, BİLSEM’de eğitim görmeye yeni başlayacak öğrencinin BİLSEM'e uyum sağlamasına yönelik düzenlenen etkinliğe katılarak, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. Günün anısına öğrencilerle birlikte pasta ikramında bulunuldu, öğrencilerin uyum programı doğrultusunda ilk derslerinde heyecanlarına ortak olundu.