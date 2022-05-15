BiLSEM binasına kavuşacak

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Sorgun’da kendi binası olmadığı için geçici olarak başka bir okulun bir katında hizmet veren BİLSEM’in inşaatında incelemelerde bulunan Yazıcı, yetkililerden bilgi alarak, sözleşme süresi içerisinde inşaatın bitirilmesinin önemi ve gereğini yetkililere iletti. Önümüzdeki ders yılında eğitime açılması planlanan binanın ülkeye ve Yozgat’a hayırlı olmasını dileyen Yazıcı, yatırımın gerçekleşmesinde katkı sağlayan ve emek veren herkese teşekkür etti. •Haber Merkezi•