Bilişim Etkinlikleri tamamlandı

Etkinlik fikrini geliştirerek uzun süredir devamlılığını da sağlamaya çalışan Yozgat Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, video/konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen etkinliğin koordinatörlüğünü yürüttü. Etkinliğin son gününde, Yozgat Ticaret İl Müdürü İbrahim Akdaş ‘Covid-19 ortamında ve sonrasında Tüketici Bilgi Sistemi’ konulu sunumunda tüketicilere yönelik hizmetleri anlattı. Akdaş, Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) ile tamamen tüketicinin yanında bir mekanizmayı işlettiklerini, hizmet sunduklarını belirtti. Akdaş, Covid19 salgını nedeniyle diğer kamu kurum ve kuruluşlar gibi dijital sistemlere geçmenin avantajlı yanlarının da görüldüğünü vurguladı. Akdaş, covid19 ortamında tüketicilere kurumlara gelmeden oturdukları yerden başvuru yapabilecekleri bir sistem sunulduğu, sistem ile fiziksel evrak kaydını ortadan kaldıran bir sanal ortama sahip olunduğu, raporlama sistemi ve istatistik verilerine daha kolay erişim avantajı edinildiği ifade etti. TRT Genel Sekreterlik – Araştırmacı Dr. Bahadır Avşar, ‘Dijital Diplomasi Bağlamında Zeytin Dalı Operasyonu’ başlıklı sunumunda geleneksel diplomasi, dijital diplomasi ve kamu diplomasisi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Arma Computer Genel Müdürü Cem Çuhadar da, ‘Dijital Paranın Doğuşu ve Gelecekte Neler Öngörülüyor?’ başlıklı seminerinde fiziksel paranın yerini almaya başlayan dijital paranın doğuşu ve güvenlik bağlamında kripto tekniklerinin geri planına ilişkin bilgiler paylaştı. Yozgat Bilişim Etkinlikleri Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Böyükata, faydalı ve yenilik içeren seminerlerle gerçekleştirilen etkinliklerin, bu sene YOBUtv üzerinden canlı yayınlandığını, YouTube üzerinden da takip edilebildiğini ifade ederek, bunun yararlanıcı kitleyi genişlettiğini söyledi.