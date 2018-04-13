Bilişim etkinlikleri sürüyor

Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın başkanlığında gerçekleştirilen 13’üncü Yozgat Bilişim Etkinlikleri’nin ikinci günü Oturum başkanlığını Biyoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Erdoğan’ın yaptığı sunumda “CERN Araştırmalarında Yüksek Enerji Fiziği Bilgisayar Uygulamaları” başlığı altında Fen Edebiyat Fakültesi’nden Arş. Gör. Metin Yalvaç, CERN hakkında bilgi verdi, yapılan çalışları anlattı.

Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’ndan öğretim görevlisi Gökalp Çınarer, “Görüntü İşleme Teknikleri ve Mühendislik Uygulamalar” başlıklı sunumunda bilgisayar tabanlı görüntü işleme programları ile yapılan uygulamanın gerisinde ne tür çalışmaların yürüdüğüne ilişkin bilgiler verdi.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üy. Mustafa Yaz, “PROTEUS ile Elektronik Devre Similasyonları ve Kart Hazırlama” isimli sunumunda gerçek bir kart üzerinde yer alan devre tasarımlarında önemli kolaylık sağlayan ve bilgisayar ortamında simülasyonu yapılarak devre testlerinin yapılabildiği programlar hakkında bilgi verdi ve örnekler gösterdi.

Bozok Üniversitesi Kütüphane Ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı’ndan Merve Fakıoğlu, “Kütüphane Hizmetleri - Mobil ve Masaüstü Kütüphane Otomasyon Uygulamaları” isimli sunumunda internet üzerinden verilen kütüphane hizmetlerini anlattı.

Öğleden sonra ise Fizik Bölümü’nden Prof. Dr. Sait Yılmaz’ın oturum başkanlığı yaptığı üç sunum yapıldı. Bu oturumda Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden Doç. Dr. Orhan Er, “Eğitimde Bilişim Teknolojileri” başlığı altında düşüncelerini katılımcılar ile paylaştı.

Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim Sanat Merkezi İngilizce Öğretmeni Leyla Ünal “Web.2.0 Eğitim Araçları ve Uygulama Örnekleri” ve Robotik ve Kodlama Eğitmeni Mehmet Doğan “İlk Okul ve Orta Okulda Kodlama Eğitími ve Uygulama Örnekleri” isimli sunumlarında okulda eğitim amaçlı olarak İnternet ve bilişim tabanlı yapılan çalışmalardan örnekler paylaştılar.

Etkinlik Başkanı Prof. Dr. Mustafa Böyükata sunumları ile katkı veren herkese, oturum başkanlarına ve katılımcılara teşekkür etti.

