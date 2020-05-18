YOZGAT Bozok Üniversitesi’nin en uzun soluklu etkinliklerinden olan, 2002 yılından itibaren geleneksel olarak düzenlenen ‘Yozgat Bilişim Etkinlikleri’ bu yıl korona virüsü ile mücadele kapsamındaki uygulamalar nedeniyle videokonferans yöntemi ile gerçekleştirilecek. Her yıl yoğun ilgi gören, verimli etkinliklerin yapıldığı bileşim etkinlikleri, Covid 19 Salgını dolayısıyla yükseköğretim kurumlarında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Bahar Dönemi içerisindeki etkinliklerde de yeni düzenlemelerin kaçınılmaz olduğu belirtildi. Etkinlik Koordinatörü Yozgat Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘’Bu sene 22 Mayıs 2020 tarihine kadar videoseminer/webinar yoluyla Yozgat Bilişim Etkinlikleri düzenlenmek üzere hazırladığımız programa katkı veren konuşmacılara teşekkür ederim. Etkinlik fikrini geliştirip, on sekiz yıl önce başlattığımız etkinliklerin eğitim öğretim faaliyetlerini destekleyen yönünün yanında; Yozgat’ın ve üniversitemizin tanıtımına da katkı veren, gelenekselleşmiş en köklü faaliyetlerin öncülerinden birisi haline gelmiş olmasıyla da değer kazanmıştır. Üniversite dışından kamu kurum ve kuruluşlarının mensuplarının verdiği seminerler yoluyla işbirliği fırsatları da doğurmuştur’’ dedi.

Böyükata, etkinliklerin hazırlık aşamasında Koordinatör Yardımcılığı görevini üstlenerek verdiği katkılardan dolayı Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gökalp Çınarer ile birlikte Onursal Başkanlığı kabul ederek, manevi destek veren Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a teşekkür etti.

BOZOK’TAN BARTIN’A DESTEK

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Bartın Üniversitesi öğrencilerine yönelik olarak uzaktan eğitim yolu ile ‘Öğrenci Projelerinde Hazırlık ve Uygulama Süreçleri’ konulu eğitim semineri verdi. Bartın Üniversitesi’nde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gören farklı branşlardan 70 civarında öğrenci katıldı.

Bartın Üniversitesi Proje ve Teknoloji Ofisi tarafından koordinasyonu yürütülen seminerde proje döngüsü yönetimi, proje iç mantığının oluşturulması, proje konusu belirlerken durum analizi için SWOT analizi uygulama teknikleri, kaynak taraması, proje konusuna uygun destek programını seçimi, planlama, zaman yönetimi, ekibin oluşturulma ilkeleri, bulguların değerlendirilme, analiz ve yorumlama stratejileri ele alındı. Yararlanan öğrencilerin sorularına cevap verildi; başvuru inceleme usulleri ile TÜBİTAK 2209-A proje formlarını doldururken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından bilgiler aktarıldı.