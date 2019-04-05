Bilişim etkinlikleri başlıyor

Etkinlik Başkanı Prof. Dr. Mustafa Böyükata, her seferinde yoğun ilgi gören, son derece verimli geçen etkinliklerin bu yıl 16-19 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılmasının planlandığı söyledi. Yozgat Bilişim Etkinlikleriyle ilgili hazırlıkların devam ettiğini kaydeden Böyükata, ‘’On dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz etkinlikte yer almak, çalışmalarını sunmak/tanıtmak ve destek vermek isteyen resmi/tüzel kişi veya kuruluşların 3 Mayıs 2019 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor. İsteklilerin, Etkinlik Başkanlığına veya Düzenleme Kuruluna bildirmeleri, çalışmaların sağlıklı yürütülmesi ve doğabilecek aksaklıkların zamanında giderilebilmesi açısından uygun olacaktır’’ dedi.