Bilişim etkinlikleri başlıyor

Etkinlik Başkanı Prof. Dr. Mustafa Böyükata, her seferinde yoğun ilgi gören, son derece verimli geçen etkinliklerin bu yıl 16-19 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılmasının planlandığı söyledi. Yozgat Bilişim Etkinlikleriyle ilgili hazırlıkların devam ettiğini kaydeden Böyükata, ‘’On dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz etkinlikte yer almak, çalışmalarını sunmak/tanıtmak ve destek vermek isteyen resmi/tüzel kişi veya kuruluşların 3 Mayıs 2019 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor. İsteklilerin, Etkinlik Başkanlığına veya Düzenleme Kuruluna bildirmeleri, çalışmaların sağlıklı yürütülmesi ve doğabilecek aksaklıkların zamanında giderilebilmesi açısından uygun olacaktır’’ dedi.
05 Nisan 2019 Cuma 00:00
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