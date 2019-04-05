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Bilişim etkinlikleri başlıyor

YOZGAT’ta geleneksel olarak 2002 yılından buyana düzenlenen ‘Yozgat Bilişim Etkinlikleri’ ile ilgili takvim netleşti.

Bilişim etkinlikleri başlıyor

YOZGAT’ta geleneksel olarak 2002 yılından buyana düzenlenen ‘Yozgat Bilişim Etkinlikleri’ ile ilgili takvim netleşti.

05 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Bilişim etkinlikleri başlıyor

Etkinlik Başkanı Prof. Dr. Mustafa Böyükata, her seferinde yoğun ilgi gören, son derece verimli geçen etkinliklerin bu yıl 16-19 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılmasının planlandığı söyledi. Yozgat Bilişim Etkinlikleriyle ilgili hazırlıkların devam ettiğini kaydeden Böyükata, ‘’On dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz etkinlikte yer almak, çalışmalarını sunmak/tanıtmak ve destek vermek isteyen resmi/tüzel kişi veya kuruluşların 3 Mayıs 2019 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor. İsteklilerin, Etkinlik Başkanlığına veya Düzenleme Kuruluna bildirmeleri, çalışmaların sağlıklı yürütülmesi ve doğabilecek aksaklıkların zamanında giderilebilmesi açısından uygun olacaktır’’ dedi.

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