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Bilişim etkinlikleri başlıyor

BOZOK Üniversitesi tarafından bu yıl 13’üncüsü organize edilen ‘Yozgat Bilişim Etkinlikleri’ bugün yapılacak açılış programı ile start alacak.

Bilişim etkinlikleri başlıyor

BOZOK Üniversitesi tarafından bu yıl 13’üncüsü organize edilen ‘Yozgat Bilişim Etkinlikleri’ bugün yapılacak açılış programı ile start alacak.

11 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Bilişim etkinlikleri başlıyor

Bozok Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından, İnternet Haftasına denk getirilerek, 2002 yılından buyana düzenlenen Yozgat Bilişim Etkinlikleri, kendisine özgü biçimiyle ilgi görmeye devam ediyor. Bugün başlayıp, 13 Nisan 2018 tarihlerine kadar devam edecek olan ‘Yozgat Bilişim Etkinlikleri’ açılışı bugün saat 13.30'da Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda yapılacak. Açılışta Etkinlik Başkanı Prof. Dr. Mustafa Böyükata, etkinlik hakkında genel bir bilgi verdikten sonra Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey de etkinlik ile ilgili bir konuşma yapacak. Bilişim ve İnovasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Zeyveli, ‘Bu Ülkeyi Kurtaracak Şey Bilişim ve İnovasyondur’ başlıklı sunumda bulunacak. 

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