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Bilişim Etkinlikleri Başladı

BOZOK Üniversitesi’nde 2002 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen Yozgat Bilişim Etkinlikleri başladı.

Bilişim Etkinlikleri Başladı

BOZOK Üniversitesi’nde 2002 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen Yozgat Bilişim Etkinlikleri başladı.

17 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Bilişim Etkinlikleri Başladı

Bozok Üniversitesi’nde Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın etkinlik başkanlığını yürüttüğü, geleneksel hale gelen Bilişim Etkinlikleri dünkü oturumla başladı.

Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Etkinlik Başkanı Mustafa Böyükata, akademisyen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Mustafa Böyükata, 2002 yılından bu yana düzenlenen Bilişim Etkinlikleri’nde bu sene seçkin bilim kurumlarının uzmanlarından öğrencilere, Yozgat’ta bilişim ve teknolojiyle ilgilenen vatandaşlara kadar sunum yapma imkanı verildiğini ifade etti.

Yozgat’ta Sürmeli Festivali ile birlikte, şehrin en uzun ve en kapsamlı etkinlikleri içerisinde yer alan Bilişim Etkinlikleri’nin önemine dikkat çeken Böyükata, “Elinde en pahalı telefonu taşımasına rağmen, bilgisayardaki en temel işlemleri yapamayan öğrencilerimizle bir aradayız. Ofis programlarının özelliklerinden habersiz gençlerimiz var” şeklinde konuştu.

Böyükata, özeleştiride de bulunarak, Bozok Üniversitesi’nde bilişim altyapısıyla ilgili iyileştirme gereken noktalar olduğunu hatırlatarak, “Biz birçok alanda hizmetimizi kendimiz verebilmemiz gerekirken, hizmet alımı yapıyoruz.  Burada bu işleri çözebilecek bilgisayar mühendisi arkadaşlarımız ve ilgili bölümden hocalarımız var” dedi.

Rektör Salih Karacabey ise üniversitelerde düzenlenen bu tür etkinliklerin öğrencilere önemli katkıları olduğunu vurguladı.

Salih Karacabey, “Bunlardan sürekliliği olanları daha önem arz ediyor ve daha verimli oluyor. Esas itibariyle dersler dışında yapılan bilgiye dönük sosyal programların daha dikkatli takip edilmesi ve bunların zamanla alışkanlık haline getirilmesi gerekiyor. Bilgi, herkes için, her zaman, her çağda en önemlidir. Bilişim Etkinliklerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Roketsan’ın Genel Tanıtımı, Misyon ve Yetkinlikleri ile ilgili Roketsan Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürü Akay Kerim İnce’nin sunumuyla etkinlik start aldı.

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