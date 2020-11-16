BiLiMLE TANIŞTILAR

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, köylerde yürüttüğü etkinliklerin benzerini ilçelere taşıyarak devam ettiriyor. Yozgat’a öğretim üyesi olarak geldiği 2001 yılından bu yana, pek çok özgün etkinliği gönüllü olarak başlatan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, 19 sene içerisinde ortaya koyduğu faydalı çalışmaları ile üniversitenin ve Yozgat’ın tanıtımına da olumlu katkılar bulunuyor. En son başlattığı faaliyetlerinden olan ‘Köyde Okuma Etkinliği’ ulusal düzeyde ilgi odağı haline geldi. İlçelerdeki okullarda öğrencilerle de bir araya gelen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, kırsalda eğitim gören çocuklarla, farklı bir bakış açısı ile sohbetler yapıyor ve bilim okuryazarlığı konusunda farkındalık oluşturma çabası sergiliyor. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün daveti üzerine, ‘Çayıralan Bilim Söyleşileri’ başlıklı etkinliği gerçekleştiren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ilçedeki Çayıralan İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu öğrencileri ile sohbet etti, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’na da ziyarette bulundu. Ayrıca ilçede görev yapan öğretmenlere yönelik ‘Proje Fikri Geliştirme Eğitim Semineri’ verdi. Ortaokullarda eğitim gören 5’inci ve 6’ıncı sınıf öğrencileriyle ‘Çayıralan’dan da Ali Kuşçu çıkabilir’ başlığı altında sohbet gerçekleştirildi. Geçmişte ünlenmiş olan öncü bilim insanlarının çalışmalarından, ilgi alanlarından ve meraklarından bahis açılarak öğrencilerin örnek alabileceği yönleri ile ilgili bilgiler verildi. Yedinci ve sekizinci sınıf öğrencileriyle ‘Ben de yaparım’ başlığı etrafında kısa okumalar eşliğinde yapılan söyleşide Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğrencilerin meraklı sorularına cevaplar verdi. Öğrencilerin ileriye dönük hayallerini ifade etmelerine fırsat verilen buluşmada, öğrenciler hedefleri hpakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, farklı pek çok mesleğe ilgi duyan ve ileride bir şeyleri gerçekleştirme hevesi içerisinde olan çocuklara, bütün alanlarda özgün akademik çalışma yapma yönünde, onları yüreklendirerek, nasıl bilim insanı olabilecekleri yönündeki sorularına cevap verdi. Öğretmenlerle gerçekleştirilen ‘Proje Fikri Geliştirme Eğitim Semineri’ programında Çayıralan ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda görev yapan 40 civarında öğretmen ile bir araya gelen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje tabanlı çalışma ve hazırlık aşamaları ile ilgili konularda bilgiler verdi. Programla yakından ilgilenen Çayıralan Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, öğretmenlere yönelik yürütülen seminere de bir müddet iştirak ederek, sunumu izledi ve değerlendirmelerde bulundu.