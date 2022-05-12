Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Bilime ışık tutuyorlar

Yozgat Erdoğan Akdağ Fen Lisesi tarafından düzenlenen  4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

12 Mayıs 2022 Perşembe 00:24
Bilime ışık tutuyorlar

Fuara İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Müftüsü Ali Gülden, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan proje stantlarını ziyaret eden Yazıcı, yapılma süreci ve projelerin amacı hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin eğlenerek öğrenebilecekleri bir bilim ortamının oluşturulmasının eğitim süreçlerine faydalarından bahseden Yazıcı, “Öğretim programları ve kendi ilgileri doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yapıp bu araştırmaların sonuçlarını sergilemekle birlikte öğrencilerimizin ve izleyicilerin eğlenerek öğrenebilecekleri bir bilim ortamının oluşturulmasının eğitim süreçlerine birçok fayda sağlıyor. 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarının hazırlanmasında emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi. 
Hazırlanan birbirinden farklı projeleri yerinde inceleyen İl Müftüsü Ali Gülden ise, öğrencilerden yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra projelerin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı da herkesi tebrik etti.

Anahtar Kelimeler:
Bilime ışık TutuyorlarYozgat Erdoğan Akdağ Fen Lisesi4006 TÜBİTAK Bilim FuarıYusuf YazıcıAli GüldenYozgatIlerigazetesiHaber12MayısPerşembe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkanlara ziyaret
Başkanlara ziyaret
Yozgat’tan Uşak’a eğitim
Yozgat’tan Uşak’a eğitim
‘Kapadokya'yı Keşfediyoruz’
‘Kapadokya'yı Keşfediyoruz’
Eğitim ortamları güçlendirilmeli
Eğitim ortamları güçlendirilmeli
Toplantı yapıldı
Toplantı yapıldı
Akıllı işaretler bilinçlendiriyor
Akıllı işaretler bilinçlendiriyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim