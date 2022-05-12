Bilime ışık tutuyorlar

Fuara İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Müftüsü Ali Gülden, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan proje stantlarını ziyaret eden Yazıcı, yapılma süreci ve projelerin amacı hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin eğlenerek öğrenebilecekleri bir bilim ortamının oluşturulmasının eğitim süreçlerine faydalarından bahseden Yazıcı, “Öğretim programları ve kendi ilgileri doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yapıp bu araştırmaların sonuçlarını sergilemekle birlikte öğrencilerimizin ve izleyicilerin eğlenerek öğrenebilecekleri bir bilim ortamının oluşturulmasının eğitim süreçlerine birçok fayda sağlıyor. 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarının hazırlanmasında emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.

Hazırlanan birbirinden farklı projeleri yerinde inceleyen İl Müftüsü Ali Gülden ise, öğrencilerden yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra projelerin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı da herkesi tebrik etti.