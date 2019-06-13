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Bilim Söyleşileri etkinliği yapıldı

YOZGAT Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen ‘Tübitak Bilim Söyleşileri’ etkinliğine Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Talip Kırındı konuşmacı olarak katıldı.

Bilim Söyleşileri etkinliği yapıldı

YOZGAT Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen ‘Tübitak Bilim Söyleşileri’ etkinliğine Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Talip Kırındı konuşmacı olarak katıldı.

13 Haziran 2019 Perşembe 00:00
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Bilim Söyleşileri etkinliği yapıldı

Katılımcılara ‘Akıllı Metal Akıllı İnsan Başlıklı’ sunum yapan Kırındı, son yıllarda teknoloji alanında çığır açan gelişmelerin yaşanmasında malzeme bilimi önemine değindi. Dışarıdan bir etkiyle özelliklerinde değişimler meydana gelen akıllı malzemeler ileri teknolojilerin geliştirilmesi konusunda bilim insanlarına yeni bakış açıları kazandırdığı kaydedildi. Işık, ısı ya da nem gibi bir dış etkiyle eğilen, kıvrılan, genişleyen ya da büzüşen akıllı malzemeler üzerine özellikle son on yıldır yoğun araştırmalar yapıldığı bildirildi. 

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