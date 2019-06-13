Bilim Söyleşileri etkinliği yapıldı

Katılımcılara ‘Akıllı Metal Akıllı İnsan Başlıklı’ sunum yapan Kırındı, son yıllarda teknoloji alanında çığır açan gelişmelerin yaşanmasında malzeme bilimi önemine değindi. Dışarıdan bir etkiyle özelliklerinde değişimler meydana gelen akıllı malzemeler ileri teknolojilerin geliştirilmesi konusunda bilim insanlarına yeni bakış açıları kazandırdığı kaydedildi. Işık, ısı ya da nem gibi bir dış etkiyle eğilen, kıvrılan, genişleyen ya da büzüşen akıllı malzemeler üzerine özellikle son on yıldır yoğun araştırmalar yapıldığı bildirildi.