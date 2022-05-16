Bilim sergisi açıldı

Sergi açılışına Çandır Kaymakamı Tugay Cingirt, Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, Şube Müdürü Ahmet Tokgöz, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetliler katıldı. Düzenlenen sergide öğrenciler yapmış oldukları projelerle bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinin teşvik edilmesi, gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimin ve bilimsel çalışmaların önemini vurguladı. Kaymakam Tugay Cingirt ve davetliler tarafından proje stantları tek tek gezilerek projeler hakkında öğrencilerden bilgiler aldı. Öğrencilere projelerini nasıl geliştirildikleri hakkında sorular sorulurken, öğrenciler tarafından projelerin uygulamalı olarak tanıtımı yapıldı.

2021-2022 Eğitim Öğretim yılının tüm öğrenciler için başarı ile noktalanmasını temenni eden Cingirt, eserleri hazırlayan, emek veren, gayret gösteren öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti. •Haber Merkezi•