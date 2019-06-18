Bilim Şenliğine damga vurdular

KodluYoz yarışması kapsamında Yozgat İl genelindeki ortaokulların katılımının sağlandığı yarışmalarda iki önemli kategori olan Stratch Eğitsel Oyun Tasarımları ve Robotik Araba Tasarımları alanlarında jüri üyelerinin karşısında öğrenciler projelerini sergiledi. Yarışmada en iddialı projelerden birisi olan robotik araba, yarışma esnasında akü kısmında yaşanan bir sorun nedeni ile son anda yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Diğer kategori olan Stratch Eğitsel Oyun Tasarımları alanında ise Saraykent Şehit Beytullah Yeşilay İmam Hatip Öğrencisi eğitici oyun projesi ile dereceye girmeye hak kazandı. Bilişim öğretmeni Lütfiye Temur, "Her yıl hızla gelişen teknolojiler ve hemen hemen her kullanıcıya hitap eden bilgisayar sistemleri ile yazılım uzmanlığı ve programlama yetenekleri bir çok mesleğin hedefi haline gelmiştir. Okul çağındaki öğrencilere algoritmik düşünmeyi, analitik bakış açısı kazandırmayı ve en önemlisi programlamayı sevdirmek. Bir bilgisayar oyununu programlamayı, o oyunu oynamaktan daha cazip hale getirerek; derslerini pekiştirmeyi ve içerik oluşturmayı teşvik etmek amacıyla il genelindeki bütün ortaokul okuyan öğrencilere yönelik hazırlanmıştır. Şehit Beytullah Yeşilay İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Ali Eser yarışmaya ‘Gizemli Kurtarış’ isimli eğitsel oyunla katılarak, dereceye girmesi bizleri çok mutlu etti. Tasarlanan oyunda 6.sınıf İngilizce dersi ‘Yummy Breakfast’ ünitesi etkinliklerini eğlenceli etkinliklerle öğretmeyi amaçlamış ve 3 seviyeden oluşan eğitsel oyununu şenlik alanındaki herkese tanıtımını yaptı. Bizlerden emeğini esirgemeyen başta ilçe milli eğitim müdürümüz Hidayet Ceylan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.