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Bilim Şenliğinde maharetler sergileniyor

YOZGAT Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen Eğitim, Bilim ve Öğrenme Şenliği Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle başladı.

Bilim Şenliğinde maharetler sergileniyor

YOZGAT Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen Eğitim, Bilim ve Öğrenme Şenliği Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle başladı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
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Bilim Şenliğinde maharetler sergileniyor

Şenlik yürüyüşü ile başlayan Eğitim, Bilim ve Öğrenme Şenliği’nde bir yıl boyunca öğrenciler tarafından hazırlanan projeler Cumhuriyet Meydanı’nda sergilendi. Şenliğe Yozgat Valisi Kadir Çakır, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Karadağ, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen programda konuşan Vali Kadir Çakır, bir sene boyunca okullarda yapılan çalışmaların küçük örneklerini sergide gördüklerini söyledi. Vali Kadir Çakır, geleceğin teminatı olan çocuklarımızı yetiştirmek için herkesin elinden gelen gayreti göstermesi gerektiğini de ifade etti. Öğrencilere moral, motivasyon ve değer duygusu kazandırmak üzere düzenlenen şenliğin 3 gün süreceğini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ise “Öğrenme Şenliği, eğitim- öğretim faaliyetlerine katılımı arttırmayı hedefleyen, öğrenme fırsatları ve çalışmalarımız hakkında halkımızı bilgilendiren, eğlenerek öğrenmeyi teşvik eden, sanatsal ve kültürel gösteriler içeren programlı etkinlikler bütünüdür” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılında sosyal, kültürel ve sportif alanlarda Türkiye ve bölgede derece yapan öğrencilere ödüller verildi. Halk oyunu ekiplerinin yöresel oyunlarının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin bulunduğu stantlar gezildi. •MUSTAFA TEKER•

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