Bilim şenliği yapıldı

Okul bahçesinde 70 projenin sunulduğu fuarın açılış törenine Yenifakılı İlçe Kaymakam Vekili Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Garnizon Komutanı Mustafa Yurtseven, Milli Eğitim Müdürü Adem Çete, daire ve okul müdürleri, TÜBİTAK görevlileri, öğrenci velileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında konuşmacı olarak kürsüye gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Çete, "Bu etkinlik öğrencilerimizin yeteneklerini açığa çıkarmak, bilgilerini ispat etmek anlamında yapılan bir çalışmadır. Öğrenciler üzerindeki sınav ve yarışma baskısının ortadan kaldırılarak bilimin eğlenceli taraflarının ön plana çıkarılması sağlanmıştır. Öğrencilerimiz düşüncelerini, fikirlerini burada sergilemektedirler. Burada yaptıkları güzel çalışmalarla öğrencilerimiz hem güven kazanacak, hem de diğer öğrencilerimize örnek olacaklardır” dedi.