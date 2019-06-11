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Bilim Şenliği başlıyor

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Eğitim Bilim ve Öğrenme Şenliği bugün başlıyor.

Bilim Şenliği başlıyor

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Eğitim Bilim ve Öğrenme Şenliği bugün başlıyor.

11 Haziran 2019 Salı 00:00
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Bilim Şenliği başlıyor

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve üç gün sürecek olan şenlik bugünkü etkinliklerle start alacak. Bugün saat 10.00 itibariyle Yozgat Lisesi önünden Cumhuriyet Alanı’na kadar düzenlenecek şenlik yürüyüşüyle program başlayacak. Cumhuriyet Alanı’nda şenlik açılışının ardından saat 11.30 ile 17.00 arası il geneli bilim projeleri sergilenecek. Aynı gün Sürmeli Anaokulu Çocuk halkası gösterisi, saat 16.00’da Kazım Nuran Dokuyucu Anaokulu drama gösterisi gerçekleşecek. Bugünkü etkinlikler saat 19.00’da Tasavvuf Musikisi konseriyle son bulacak. Çarşamba günü ise Yozgat genelinde bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tanıtım, eğitim ve öğretim etkinlikleri sergilenecek. Tübitak 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında ‘Bozok Yaylası Bilimle Şenleniyor’ isimli bilim şenliği açılışı, proje ve atölyelerin sergilenmesi ve müzik dinletisi gerçekleşecek. Etkinliğin son günü 13 Haziran Perşembe ise Yozgat genelinde bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tanıtım, eğitim ve öğretim etkinliklerinin sergilenmesi ve yine bilim şenliğiyle program son bulacak. Yozgat Valisi Kadir Çakır Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen, öğrenci ve akademisyenlerin çaba ve emeğiyle hazırlanan şenliğe tüm Yozgat halkını davet etti.

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