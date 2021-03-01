Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1471
ALTIN
413.983
DOLAR
7.3369
STERLİN
10.2728
EURO
8.8708

Bilim okuryazarlığı

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Türk Dünyası Çocuk Vakfı Söyleşileri’ programına konuk oldu.

01 Mart 2021 Pazartesi 00:09
Bilim okuryazarlığı

Türk Dünyası Çocuk Vakfı Başkanı Vali Güngör Azim Tuna tarafından yürütülen etkinlikte, ‘Çocuklar için Bilim Okuryazarlığının Önemi’ masaya yatırıldı. Topluma ve özellikle eğitime dönük destekleyici çalışmalarından da bahsetme fırsatı bulan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, düşüncelerini paylaştı, insanlığın değişim ve gelişimini şekillendiren pek çok öncü çalışmada, bilim insanlarının genç yaşta yaptıkları araştırmaların rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Böyükata. erken yaşta temel bilim okuryazarlığı ilkelerinin kazandırılmasının önemini ortaya koydu. Takip eden 50’den fazla kişi arasından gelen sorulara da cevaplar verilen Böyükata, ezberlerden ve klişe kavramlardan kurtulmak gerektiğini, doğru kavramlar kullanılarak, çocuklara ‘Ne olmak istiyorsun?’ sorusu yerine ‘Ne yapmak istiyorsun?’ sorusunu sormak gerektiğini söyledi. Böyükata, proje tabanlı çalışmalar, eğitimde STEM yaklaşımı, köy okullarına dönük yapılması gereken çalışmalar, okul dışı ortamların kullanımı, çocuklarda erken yaşta yeteneklerini ve yönelimlerinin tespiti, mizaca uygun eğitimin verilmesi, iyi eğitilmiş insan açığı, takım çalışması, bilimde uluslararası işbirliği gibi konulara değindi. 

Anahtar Kelimeler:
Bilim Okuryazarlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okullarda denetim
Okullarda denetim
Kitap okudular
Kitap okudular
Okuma yazma seferberliği
Okuma yazma seferberliği
Teşekkür Belgesi
Teşekkür Belgesi
Proje Ofisi değerlendirdi
Proje Ofisi değerlendirdi
Sarıkaya’ya yeni müdür
Sarıkaya’ya yeni müdür
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim