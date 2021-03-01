Türk Dünyası Çocuk Vakfı Başkanı Vali Güngör Azim Tuna tarafından yürütülen etkinlikte, ‘Çocuklar için Bilim Okuryazarlığının Önemi’ masaya yatırıldı. Topluma ve özellikle eğitime dönük destekleyici çalışmalarından da bahsetme fırsatı bulan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, düşüncelerini paylaştı, insanlığın değişim ve gelişimini şekillendiren pek çok öncü çalışmada, bilim insanlarının genç yaşta yaptıkları araştırmaların rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Böyükata. erken yaşta temel bilim okuryazarlığı ilkelerinin kazandırılmasının önemini ortaya koydu. Takip eden 50’den fazla kişi arasından gelen sorulara da cevaplar verilen Böyükata, ezberlerden ve klişe kavramlardan kurtulmak gerektiğini, doğru kavramlar kullanılarak, çocuklara ‘Ne olmak istiyorsun?’ sorusu yerine ‘Ne yapmak istiyorsun?’ sorusunu sormak gerektiğini söyledi. Böyükata, proje tabanlı çalışmalar, eğitimde STEM yaklaşımı, köy okullarına dönük yapılması gereken çalışmalar, okul dışı ortamların kullanımı, çocuklarda erken yaşta yeteneklerini ve yönelimlerinin tespiti, mizaca uygun eğitimin verilmesi, iyi eğitilmiş insan açığı, takım çalışması, bilimde uluslararası işbirliği gibi konulara değindi.