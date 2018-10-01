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Bilim Merkezi’ne Kalite ödülü

YOZGAT Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi, ‘eTwinning Kalite Etiketi’ ile ödüllendirildi.

Bilim Merkezi’ne Kalite ödülü

YOZGAT Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi, ‘eTwinning Kalite Etiketi’ ile ödüllendirildi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
41 Okunma
Bilim Merkezi’ne Kalite ödülü

İletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak, Avrupa’daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek, bu topluluğun bir parçası olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan personele yönelik platform sunmak olan eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) kullanımıyla okullar için destek, araç ve hizmetler sağlıyor. Okullar arası işbirliğini teşvik eden eTwinning, eğitimciler için sürekli çevrimiçi Mesleki Gelişim için ücretsiz fırsatlar da sunuyor. Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi İngilizce Öğretmeni Leyla Ünal, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı boyunca öğrencileri ile birlikte proje ekibi oluşturdu. Bu ekip tarafından gerçekleştirilen ‘Yaratıcı Düşünceler ve Orda Bir Yer Var Uzakta’ e-twinning projeleri, Ulusal Destek Servisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda iki Kalite Etiketi ödülü almaya layık görüldü. Bu süreçte rehberliği ile projeye ARGE Birimi eTwinning Koordinatörü Şaban Karadeniz destek verdi.

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