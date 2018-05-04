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Bilim fuarlarına devam

ÇEKEREK ilçesinde bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinin teşvik edilmesi, gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimin ve bilimsel çalışmaların öneminin öğrenciler tarafından uygulanarak, yaşayarak öğrenilmesinin sağlanması amacıyla düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Atatürk Ortaokulunda hayat buldu.

Bilim fuarlarına devam

ÇEKEREK ilçesinde bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinin teşvik edilmesi, gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimin ve bilimsel çalışmaların öneminin öğrenciler tarafından uygulanarak, yaşayarak öğrenilmesinin sağlanması amacıyla düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Atatürk Ortaokulunda hayat buldu.

04 Mayıs 2018 Cuma 07:00
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Bilim fuarlarına devam

Kaymakam Evren Çakır, Çekerek Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarına katıldı. 9’u araştırma, 5'i araştırma geliştirme, 4'ü Bilgi araştırma projesi olmak üzere toplam 18 adet birbirinden yaratıcı ve araştırma gücü yüksek projeler sergilendi. Bu 18 proje; danışman öğretmenlerin gözetiminde 36 öğrenci tarafından gerçekleştirildi. Sağlıktan Teknolojiye, Bilimden Kültüre, Coğrafyadan Kimyaya daha nice alana hitap eden projeler, Kaymakam Çakır ve kendisine eşlik eden kurum amirlerinin büyük ilgisini çekti.

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