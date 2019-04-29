Bilim Fuarı ilgi gördü

Birbirinden özgün projelerin yer aldığı tanıtım gösterisinin açılış kurdelesini İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Orhan Ergün Çağlıyan, Yasin Gürsoy, İlçe Müftüsü Yasin Baykal, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Kurt, İlçe jandarma komutanı Adem Kaya, Yazı İşleri Müdürü Ömer Şahin ile birlikte kesti. Öğrencilerin yıl boyunca çalışıp tasarladığı projeleri katılımcılara tanıtırken duymuş oldukları heyecanları dikkat çekti. Tanıtımların ardından öğrenci velileri tarafından hazırlanan pasta ve börekler katılımcılara ikram edildi. Strateji Geliştirme Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan, öğrencilerin yaparak, yaşayarak, aynı zamanda yaratıcılıklarını kullandıkları 4006 bilim fuarlarının, kalıcı öğrenme meydana getirmesinden dolayı son derece önemsediklerini söyledi. Çağlıyan, ‘’Öğrencilerimizin bilim fuarlarına hazırlanırken yapmış oldukları teknolojik araştırmalar, onların bilgiye ulaşma kabiliyet ve becerilerini geliştirirken, aynı zamanda da birlikte çalışabilme, iş bölümü yapabilme alışkanlığı da kazandırmaktadır. Bir başka konu ise öğrencilerimizin günlük yaşamlarında rutin olarak karşılaştıkları ürünlerin geliştirilmesi aşamalarında o ürünlerin nasıl tasarlandığını öğreniyorlar. Bu da onları daha bilinçli bir tüketici haline getirdiğini görüyoruz. 4006 Bilim Fuarına yıl boyunca hazırlanan okul yönetimi ve öğretmenlerine aynı zamanda bizlere kendi elleriyle hazırlamış oldukları ikramlardan dolayı öğrenci velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.