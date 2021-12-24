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Bilim Fuarı ilgi gördü

Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı ilgi gördü.

24 Aralık 2021 Cuma 00:32
Bilim Fuarı ilgi gördü

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü , Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı etkinliğine katıldı. Yazıcı, öğretmen ve öğrencilerin hazırlamış olduğu proje stantlarını ziyaret edip, hazırlanma süreci ve projelerin amacı hakkında bilgi aldı. Yazıcı, öğretim programları ve kendi ilgileri doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yapıp, bu araştırmaların sonuçlarını sergilemekle birlikte öğrencilerin, izleyicilerin eğlenerek öğrenebilecekleri bir bilim ortamının oluşturulmasının eğitim süreçlerine sağladığı faydalardan bahsetti. Yazıcı, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarının hazırlanmasında emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Son Güncelleme: 23.12.2021 18:02
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