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BiLiM FUARI

Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 4006 Bilim Fuarı düzenlenen tören ile görücüye çıktı.

08 Aralık 2021 Çarşamba 00:34
BiLiM FUARI

Öğrenciler tarafından hazırlanan bilimsel çalışmaların sergilendiği fuarda İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okul müdürleri ile birlikte projeleri inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı. Dün açılışı gerçekleştirilen ve bugünde ziyaretçiler için açık kalacak olan bilim fuarında 13 farklı proje alanından 5'i inceleme, 6'sı tasarım, 13'ü araştırma türünden 24 proje görücüye çıkarıldı. ‘Sanattan Bilime Yolculuk’ temalı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında Grafik, Çocuk Gelişimi, Moda Tasarım, Adalet, Gıda ve Bilişim Teknolojileri alanlarında hazırlanan projeler sergilenirken Yiyecek Hizmetleri alanında hazırlanan çeşitli yiyecekler ise katılımcılara ikram edildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, program sonrasında yaptığı açıklamada, Çocukların bilimsel ve analitik düşünceleri noktasında gelişimlerini sağlamak, bu anlamda onların bilimsel araştırma yeteneklerini geliştirmek, bilgiye erişim düzeylerini artırmak ve geleceğin bilim adamlarını bu vesile ile yetiştirmek bağlamında hem Bakanlıklarının hem de taşra teşkilatı olarak İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin yaptığı çalışmaların çok değerli olduğunu bildiklerini söyledi. Çocuklarımızın kendi kendine bir şeyler üretmeleri araştırma yapmaları o anlamda bilimsel farkındalık oluşması açısından TUBİTAK Bilim Fuarlarının önemli olduğuna dikkat çeken Yazıcı, ‘’Yozgat genelinde de bu kapsamda eğitim camiamızın ve öğrencilerimizin yaptığı çalışmalar göz dolduruyor. Bunun için öncelikle tüm eğitim camiamıza teşekkür ediyorum. Bugün okulumuzda açılan 4006 Bilim Fuarı da bu kapsamda geliştirilen vizyonun bir parçası. Bu vizyonun paylaşıldığını görmek, burada çocuklarımızın ürettikleri hem araştırmaları hem de bilimsel çalışmaları birlikte müşahede etmek bizim için mutluluk vesilesi’’ dedi. •İhsan Çelikkaya•

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