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Bilim Fuarı açıldı

SORGUN ilçesinde Tübitak 4006 Bilim Fuarı etkinlikleri devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi’nde açılan bilim fuarları ilgi gördü.

Bilim Fuarı açıldı

SORGUN ilçesinde Tübitak 4006 Bilim Fuarı etkinlikleri devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi’nde açılan bilim fuarları ilgi gördü.

20 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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Bilim Fuarı açıldı

Açılışlarda Kaymakam Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ile ilçi yöneticileri de hazır bulundu. Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinin yaptığı birbirinden ilginç 24 proje, resim sergisi ve teknoloji tasarım çalışmaları davetlilere sunuldu. Katılımcılar tarafından oldukça beğenilen projeler için öğrenciler ve danışman öğretmenler tebrik edildi. Sorgun TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi'ndeki çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Erkut Ekinci, böyle fuarların geleceğe, bilime ışık tutacağını ifade ederek, "Öğrencilerimizin bilimsel araştırma yeteneği kazanması, yeni bilgiler öğrenip araştırması, inceleyerek öğrenmenin zevkini tatması açısından çok önemlidir. Temel derslerde toplam 21 proje çalışması yapıp sergileme aşamasına getiren başta proje koordinatörü biyoloji öğretmenimiz Nilgün Ongun olmak üzere emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi. 

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