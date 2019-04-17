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Bilim Fuarı Açıldı

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın açılışını yaptı.

Bilim Fuarı Açıldı

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın açılışını yaptı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
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Bilim Fuarı Açıldı

23 projenin görücüye çıktığı bilim fuarına Vali Kadir Çakır’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Okul Müdürleri, öğretmenler, veli ve öğrenciler katıldı. Projeleri tek tek inceleyen Vali Kadir Çakır, projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Öğrencilerin yaptığı projelerin geleceğe ışık tutacağını dile getiren Vali Çakır,  fuarının açılmasında emeği geçen okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek ziyaretini sonlandırdı.

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