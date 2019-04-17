Bilim Fuarı Açıldı

23 projenin görücüye çıktığı bilim fuarına Vali Kadir Çakır’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Okul Müdürleri, öğretmenler, veli ve öğrenciler katıldı. Projeleri tek tek inceleyen Vali Kadir Çakır, projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Öğrencilerin yaptığı projelerin geleceğe ışık tutacağını dile getiren Vali Çakır, fuarının açılmasında emeği geçen okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek ziyaretini sonlandırdı.