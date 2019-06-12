Bilim Çalıştayı

Çalıştayın, 25-27 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılması uygun bulundu. Çalıştay Başkanı Prof. Dr. Mustafa Böyükata, önceki yıllarda ele alınan temalar ile belli bir odaklanma olduğu düşünülerek, Çalıştay konularının ana başlık altında seri halinde devam etmesi yönünde bir eğilim oluştuğunu, o sebeple Çalıştay için özel bir tema tanımlaması yapılmadığını söyledi. Böyükata, ‘’Toplantının ana felsefesi deneysel ve teorik bilgi ve deneyimlerin disiplinler arası paylaşımını teşvik etmektir. Ayrıca BSW2019’de önceki yıllarda olduğu gibi Hesaplamalı Kimyasal Fizik konuları, Nano-Ölçekte Bor ve Nano Karbon çalışmaları, Çekirdekten Biyolojik Moleküllere, Topaklara ve Nano malzemelere Yapı ve Dinamik davranışlar ile ilgili diğer alanlarda yapılan temel ve uygulamalı araştırmalara yer verilecektir. Bu temalar sınırlayıcı olmayacak biçimde geniş bir çerçevede, Sözlü ve Poster sunumlara yer verilerek gerçekleştirilmeye çalışılacaktır’’ dedi.

Prof. Dr. Böyükata, toplantı kapsamında etkinliklerin 3 gün süreceğini, ilk iki gün sunumlar için, üçüncü gün serbest tartışmalar, yeni proje fikirleri geliştirmeye ve gezi programlarına ayrılabileceğinin altını çizdi. Böyükata, ‘’BSW2019 toplantısında sunulan bildirilerin özetlerini ‘Electronic Letters on Science &Engineering’ (http://dergipark.gov.tr/else) dergisinde yayınlamayı planlamaktayız. Sunum yapacak katılımcının Çalıştaya kayıt yaptırması ve değerlendirme sürecinde gecikme yaşanmaması için 20 Haziran 2019 tarihinden önce, bildiri özetini e-posta yolu ile bsw@bozok.edu.tr adresine göndermesi gerekmektedir’’ ifadelerini kullandı.