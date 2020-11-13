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Bilgisayarlar Salonları öğrencilere açıldı

Yozgat Bozok Üniversitesi, bilgisayar ve internet erişim kapılarını tüm yükseköğrenim öğrencilerine açtı.

13 Kasım 2020 Cuma 00:07
Bilgisayarlar Salonları öğrencilere açıldı

YOZGAT Bozok Üniversitesi, kendi öğrencilerinin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yükseköğrenim gören, Yozgat’ta ikamet eden, üniversite öğrencileri için başta merkezi kütüphane olmak üzere, tüm binalardaki bilgisayar laboratuvarları öğrencilerin kullanımına sunuldu. Covid-19 pandemi tedbirleri kapsamında yüz yüze öğretimin yapılamadığı bu dönemde uzaktan öğretim olanaklarına ulaşmakta zorluk çeken tüm yükseköğretim öğrencilerinin, Merkez Kütüphane ile birlikte tüm binalardaki çalışma salonları, bilgisayar laboratuvarları ve internet hizmetlerine erişim sağlayabilecekleri kaydedildi. Yozgat ve ilçelerinde yaşayan öğrencilerin yanı sıra, farklı üniversitelerde eğitimlerine devam eden ve internet altyapısı, yeterli teknik imkânları bulunmayan öğrencilerin uzaktan eğitime kesintisiz katılabilmelerini sağlanması amacıyla gerçekleştirilen hizmette, sosyal mesafe kuralının denetlenerek, kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarının dezenfekte işlemlerinin gerçekleştirileceği ifade edildi. 

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Bilgisayarlar Salonları öğrencilere Açıldı
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