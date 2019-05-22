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Bilginin Pratiğe Dönüşümü

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Cumhuriyet Ortaokulunu ziyaret etti.

Bilginin Pratiğe Dönüşümü

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Cumhuriyet Ortaokulunu ziyaret etti.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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Bilginin Pratiğe Dönüşümü

8’inci sınıf öğrencileriyle sınıflarında bire araya gelen Yazıcı, sınav stresi, test çözme teknikleri, okuma-anlama, pratik ders çalışma yöntemleri ve kök değerlerden bahsetti, bilginin pratiğe dönüşmesi gerektiğini kaydetti.  Öğrencilere bol bol kitap okuma konusunda tavsiyelerde bulunan Yazıcı, kitabın bir ilaç olduğunu, aynı zamanda düşünceleri olgunlaştıran, besleyen, geliştiren ve çabuklaştıran ana kaynaklardan biri olduğunu kaydetti. Yazıcı, ayrıca kitap okumanın toplumda kendini rahatça ifade edebilme ve sınavlarda soruları anlayıp, kavrayabilme yeteneğini geliştirdiğini, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi. Yazıcı, Öğretmenlerle de bir araya geldi, değerler eğitimi, kök değerlerimizin içselleştirilmesi ve önemi, veli eğitimi, sınava girecek öğrencilere yapılacak rehberlik eğitimi, kazanımların davranışa dönüştürülmesi konularına değindi.  Değerlerin pratiklerle öğretilmesi, bilginin pratiğe dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Yazıcı, öğretmenlerin istek ve taleplerini dinleyerek, çalışmalarından dolayı okulun yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerine teşekkür etti. 

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