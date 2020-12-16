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Bilgilendirme yaptılar

YENİFAKILI ilçesinde görev yapan öğretmenler, alana çıkarak uzuktan eğitim ve diğer konularla ilgili olarak bilgilendirmede bulundu.

16 Aralık 2020 Çarşamba 00:09
Bilgilendirme yaptılar

Fehimli İlk /Ortaokulu Müdürü Birsu Karaer, Matematik Öğretmeni Merve Kökçü, Anasınıfı Öğretmeni Hayriye Dalcıoğlu, Pandemi kurallarına uygun bir şekilde bütün öğrencileri ve velilerini evlerinde ziyaret etti. Öğretmenler, uzaktan eğitim konusunda bilgilendirici broşürler ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen çalışma fasikülleri çoğaltılarak dağıttı. Bu zorlu süreçte özverili çalışma yapan ve örnek davranış sergileyen okul müdürü ve öğretmenlere teşekkür edildi. 

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Bilgilendirme Yaptılar
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