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Bilgilendirme yapıldı

Yozgat Bozok Üniversitesi uzaktan öğretim araştırma ve uygulama merkezi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

11 Eylül 2020 Cuma 00:42
Bilgilendirme yapıldı

YOZGAT Bozok Üniversitesi Uzaktan Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı uzaktan öğretim çalışmalarına ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, yaşadığımız pandemi döneminin en büyük kazanımlarından birisinin Uzaktan Eğitim konusunda çok ciddi mesafe almaları olduğunu söyledi. Karadağ, ‘’Özellikle yeni eğitim-öğretim yılının online olarak başlayacak olması nedeniyle yaz okulunda uyguladığımız online platformlar üzerinden kazandığımız deneyimlerin neticesi olarak BOYSİS uygulamasıyla yeni bir aşama kaydettik. Bu sistemin eksileri, artıları, kazanımları ve çalışma prensiplerine ilişkin hem bilgilendirme hem geri dönüşleri almak amacıyla bu toplantıyı düzenlendik’’ dedi. Karadağ, pandemi süreci ile birlikte 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitimde var olan teknik alt yapıyla hemen çevrimiçi eğitime geçtiklerini bildirdi. Karadağ, ‘’Bizim temel argümanımız, online eğitim sürecinde bir şekilde bu süreçte mağdur olan öğrencilerimiz varsa onları mağdur etmeyelim. Bu vesile ile yaz okulunu açtık, kendi öğrencilerimiz ve dışardan katılan öğrenciler olmak üzere yaklaşık 2900 öğrenci yaz okuluna katıldı’’ diye konuştu. UZEM Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Can Meşe ise, pandemi döneminde uzaktan eğitime geçildiğinde bir taraftan Google Classroom’ı kullanırken diğer taraftan da kendi sistemlerini yapmaya başladıklarını anlattı. Meşe, Bozok Öğrenme Yönetim Sistemi dediğimiz bir yapı oluşturmaya çalıştıklarını, BOYSİS olarak adlandırdıkları sistemde OBS, Moodle ve BigBlueButton platformlarını bir araya getirdiklerini bildirdi. 

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Bilgilendirme Yapıldı
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