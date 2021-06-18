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Bilgilendirme yapıldı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, ‘’Telefi de ben de varım’ programı ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

18 Haziran 2021 Cuma 00:01
Bilgilendirme yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda eğitimde fırsat adaletini sağlamak, okullar arasındaki başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak, Covid19 salgını sürecinde gerçekleştirilen seyreltilmiş, uzaktan eğitim faaliyetlerinin sona erdiği yaz tatili döneminde çocuklarımızın fiziksel, sosyal-duygusal ve akademik gelişimlerini bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif eğitim faaliyetleri ile desteklemek amacıyla ‘Telafide Ben de Varım’ Programı uygulamaya konuldu. Program ile ilgili olarak düzenlenen bilgilendirme toplantısına Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal başkanlık etti. Şube Müdürleri Hikmet Gürz ve Coşkun Bölükbaşı katılımcıları program hakkında bilgilendirdi. 

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Bilgilendirme Yapıldı
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