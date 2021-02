BiLGiLENDiRME YAPILDI

YOZGAT Bozok Üniversitesi 2021-2022 yılı eğitim-öğretim döneminde uygulanacak ön lisans, lisans eğitim-öğretimi, sınav yönetmeliği ile akademik danışmanlık konularında öğretim elemanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, değişen, gelişen, kendisini her anlamda yenileyen Yozgat Bozok Üniversitesi’nin eğitim öğretimde eksik, hantal görülen yönetmelik ve yönergelerde dâhil olmak üzere dönüşüm sağlayarak, her alanda kendini daha görünür kılmak istediğine vurgu yaptı. Karadağ, ‘’2021-2022 yılı eğitim-öğretim döneminde uygulanacak olan ön lisans, lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinin tepeden tırnağa değişmesi, bu değişim, dönüşümün sizlere aktarılması, beraberce müzakere edilip içselleştirilmesi noktasında böyle bir bilgilendirme toplantısının yüz yüze ve istişare ederek yapılmasının önemli olacağını düşündük. Bu değişim ve dönüşüm, akademiada ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitemizin marka üniversite olma süreçlerini de daha hızlı yönetmemizi sağlayacaktır” dedi. Karadağ, Bologna süreçlerini doğru yönetmek adına yapacakları bu değişim ve dönüşümle birlikte öğrenci diplomalarının uluslararası arenada kabul göreceğini kaydetti. Yükseköğretimin sürekli ilerleyen ve gelişmeyi öngören bir kurum olduğunu belirten Karadağ, ‘’Sürekli değişim ve gelişim yükseköğretimin temellinde yer almaktadır. Bu açıdan da işin mutfağında olan bizler çalışmalarımızı yaparak eksiklikleri, aksak yönleri, varsa yanlışları düzeltmek için gerekli tespitlerde bulunduk. Bu çerçevede sorumlu Rektör Yardımcısı arkadaşlarımız kendi alanlarında çok yoğun mesailer kat ederek bu açıklarımızı görüp ivedi bir şekilde düzeltilmesi noktasında önemli çalışmalar yürüttüler. Kendilerine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Karadağ, Akademia esasında sürekli çalışmayı, sürekli ilerlemeyi öngören bir alan olduğunu, Yozgat Bozok Üniversitesi çatısı altındaki her öğretim elemanının donanım ve niteliklerinin akademiaya yansıması gerektiğine vurgu yaptı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney de, 2021-2022 yılı eğitim-öğretim döneminde uygulanacak ön lisans, lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile akademik danışmanlık konularında katılımcıları bilgilendirdi. Yeni eğitim öğretim yönetmeliğini 20 üniversitenin eğitim öğretim yönetmeliklerini inceleyerek hazırladıklarını belirten Güney, eğitim-öğretim komisyonu ile yönetmelik ve yönergeye son şeklini verdiklerini dile getirdi. Güney, müfredatların intibaklanmaması, öğrenci bilgi sisteminin yetersiz kalması, AKTS‘ye dayalı hüküm ve hesaplamalardaki sorunlar gibi konular temelinde bu değişim ve dönüşümü öngördüklerini bildirdi. Güney, hazırlanan taslak yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin öğrenci ve akademisyen nezdinde faydalı olacağının altını çizdi.