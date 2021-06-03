Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1431
ALTIN
527.234
DOLAR
8.5900
STERLİN
12.1783
EURO
10.4901

Bilgilendirme toplantısı

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

03 Haziran 2021 Perşembe 00:44
Bilgilendirme toplantısı

Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan başkanlığındaki toplantıya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yasin Gürsoy ve ortaokul müdürleri katıldı. Toplantıda, 6 Haziran 2021 pazar günü gerçekleştirilecek olan LGS öncesinde, sınavla ilgili bilgilendirme yapıldı. Sınava yönelik bakanlığın talimatları doğrultusunda dikkat edilecek hususlara değinildi, sınavın ilçe genelinde sorunsuz bir şekilde tamamlanması için alınması gereken tedbirler konusunda okul müdürleriyle fikir alışverişinde bulunuldu.

Anahtar Kelimeler:
Bilgilendirme Toplantısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aksoy, öğrencileri böyle karşıladı
Aksoy, öğrencileri böyle karşıladı
LGS öncesi seminer
LGS öncesi seminer
Kaymakama hediye
Kaymakama hediye
Saz çalıp, söylediler
Saz çalıp, söylediler
Eğitim kaldığı yerden
Eğitim kaldığı yerden
Uygulama Evi hazır
Uygulama Evi hazır
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim