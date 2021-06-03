Bilgilendirme toplantısı

Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan başkanlığındaki toplantıya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yasin Gürsoy ve ortaokul müdürleri katıldı. Toplantıda, 6 Haziran 2021 pazar günü gerçekleştirilecek olan LGS öncesinde, sınavla ilgili bilgilendirme yapıldı. Sınava yönelik bakanlığın talimatları doğrultusunda dikkat edilecek hususlara değinildi, sınavın ilçe genelinde sorunsuz bir şekilde tamamlanması için alınması gereken tedbirler konusunda okul müdürleriyle fikir alışverişinde bulunuldu.