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Bilgi yarışması yapıldı

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Sarıkaya Okuyor' etkinliği kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik Siyer-i Nebi bilgi yarışması düzenlendi.

Bilgi yarışması yapıldı

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Sarıkaya Okuyor' etkinliği kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik Siyer-i Nebi bilgi yarışması düzenlendi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Bilgi yarışması yapıldı

Sarızeybek İş ve Kültür Merkezinde düzenlenen yarışma öncesi konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, yarışmanın ilk etabına 12 okuldan 350 öğrencinin katıldığını söyledi.  Yoldaş, final yarışmasına 4 okuldan 12 öğrencinin katıldığını ifade etti. Yarışma sonunda 12 öğrenci altın ile ödüllendirdi. Ödülleri veren Kaymakam Yasin Özcan, sınavda kaybedenin olmadığını belirterek, "Bu sınavın parasal kıymetle ölçülebilir bir tarafı yok. Bu sınav Peygamberimizin hayatını öğrenmek ve hayatımıza nakşetmek adına önemli bir sınavdır. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi. Düzenlenen programa, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, okul müdürleri ile öğrenciler katıldı.

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