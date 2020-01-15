Bilgi yarışması

Atatürk Ortaokulu'nun geleneksel olarak her sene düzenlediği sınıflar arası bilgi ve kültür yarışmasına Kaymakam Mehmet Çağatay Çakal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan da katıldı. Yarışma sonrasında Kaymakam Çakal, 8. sınıf öğrencilerini derslerinde ziyaret etti. Öğrencilerin meslek seçimleri, hedefleri ve deneme sınavları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Öğretmenlerle bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Çakal, öğretmenlerin isteklerini aldı, kaymakamlık olarak kapılarının eğitimcilere açık olduğunu, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Kaymakam Çakal, okulda da incelemelerde bulunup, bilgi aldı.