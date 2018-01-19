Öğrencilerin Peygamber Efendimizin hayatıyla ilgili bilgilerinin ölçüldüğü ortaokul ve liseler arası bilgi yarışması Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesi toplantı salonunda yapıldı.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri Çandır Kaymakam Vekili Fatih Eroğlu, Jandarma Komutanı Kamil Çaylı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kabal tarafından verildi.