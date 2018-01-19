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Bilgi Yarışması

ÇANDIR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İlçe Müftülüğü ile işbirliği yaparak, düzenlediği yarışma tamamlandı.

Bilgi Yarışması

ÇANDIR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İlçe Müftülüğü ile işbirliği yaparak, düzenlediği yarışma tamamlandı.

19 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Bilgi Yarışması

Öğrencilerin Peygamber Efendimizin hayatıyla ilgili bilgilerinin ölçüldüğü ortaokul ve liseler arası bilgi yarışması Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesi toplantı salonunda yapıldı.
Dereceye giren öğrencilere ödülleri Çandır Kaymakam Vekili Fatih Eroğlu, Jandarma Komutanı Kamil Çaylı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kabal tarafından verildi.

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