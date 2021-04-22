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Bilgi yarışması

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen bilgi yarışmaları devam ediyor.

22 Nisan 2021 Perşembe 00:07
Bilgi yarışması

Önceki yıllarda yüz yüze gerçekleştirilen yarışmalar, bu yıl covit19 salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle video/konferans sistemi üzerinden yapılıyor. Gençler Arası Bilgi Yarışmasına üniversite grubu yarışmacılarıyla devam edildi. Pandemi tedbirlerinden dolayı online olarak gerçekleştirilen yarışma ilgi gördü. 
 

Anahtar Kelimeler:
Bilgi Yarışması
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