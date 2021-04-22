Bilgi yarışması

Önceki yıllarda yüz yüze gerçekleştirilen yarışmalar, bu yıl covit19 salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle video/konferans sistemi üzerinden yapılıyor. Gençler Arası Bilgi Yarışmasına üniversite grubu yarışmacılarıyla devam edildi. Pandemi tedbirlerinden dolayı online olarak gerçekleştirilen yarışma ilgi gördü.

