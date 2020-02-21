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Bilgi yarışması

ŞEFAATLİ Şehit Osman Belkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi nezdinde, geleneksel hale gelen 9’uncu Sınıf öğrencilerinin katıldığı bilgi yarışması ilgi gördü. Yarışmada birçok alandan öğrencilere sorular yöneltildi. Yarışma sonunda derece alan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Programda, İmam Hatip Lisesi öğrencileri sanatsal faaliyetler de sergileyerek dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Şefaatli İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürlerinin de hazır bulunduğu program hediye dağıtımı ve hatıra fotoğrafının çekinilmesiyle sona erdi.

21 Şubat 2020 Cuma 03:18
Bilgi yarışması
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Anahtar Kelimeler:
Bilgi Yarışması
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