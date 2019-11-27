Bil Koleji’nden kutlama

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda düzenlenen programa Bil Okulları Yozgat Kurucu Müdürü Recai Kapusuzoğlu, öğretmenler ve Bil Okulları öğrencileriyle veliler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Recai Kapusuzoğlu başta Atatürk olmak üzere tüm şehit öğretmenleri ve vefat eden öğretmenleri rahmetle andığını belirtti. Öğretmenlerin en zor şartlar altında yurdun her köşesine dağılıp topluma ışık saçtığını vurgulayan Kapusuzoğlu, “Tüm öğretmenlerimiz gününüzü yürekten kutluyorum” dedi. Programda şiir dinletisi yapıldı, okulun müzik öğretmeni Ezgi Akyol yönetiminde koro şarkılar seslendirdi. Öğrenciler zeybek gösterisi sunduktan sonra öğretmenlere teşekkür ve katılım belgeleri takdimi yapılarak program son buldu.

