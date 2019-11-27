Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105983
ALTIN
270.588
DOLAR
5.7464
STERLİN
7.4080
EURO
6.3288

Bil Koleji’nden kutlama

YOZGAT Bil Koleji tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle program düzenlendi.

Bil Koleji’nden kutlama

YOZGAT Bil Koleji tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle program düzenlendi.

27 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
Bil Koleji’nden kutlama

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda düzenlenen programa Bil Okulları Yozgat Kurucu Müdürü Recai Kapusuzoğlu, öğretmenler ve Bil Okulları öğrencileriyle veliler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Recai Kapusuzoğlu başta Atatürk olmak üzere tüm şehit öğretmenleri ve vefat eden öğretmenleri rahmetle andığını belirtti. Öğretmenlerin en zor şartlar altında yurdun her köşesine dağılıp topluma ışık saçtığını vurgulayan Kapusuzoğlu, “Tüm öğretmenlerimiz gününüzü yürekten kutluyorum” dedi. Programda şiir dinletisi yapıldı, okulun müzik öğretmeni Ezgi Akyol yönetiminde koro şarkılar seslendirdi. Öğrenciler zeybek gösterisi sunduktan sonra öğretmenlere teşekkür ve katılım belgeleri takdimi yapılarak program son buldu.

Anahtar Kelimeler:
Bil Koleji’nden Kutlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VALi OKULLARI GEZDi
VALi OKULLARI GEZDi
Zeka oyunları kursu
Zeka oyunları kursu
Anlamlı sergi
Anlamlı sergi
Okulları ziyaret ettiler
Okulları ziyaret ettiler
Eğitim’de Bir’iz projesi
Eğitim’de Bir’iz projesi
İRAM'da proje eğitimi
İRAM'da proje eğitimi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim