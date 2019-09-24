BİL Koleji açıldı

Türkiye’de 40 kampüs ile 156 okulda eğitim öğretim veren Bil Koleji’nin Yozgat kuruculuğunu ise usta eğitimci Recai Kapusuzoğlu üstlendi.

Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen açılış ve tanıtım törenine Vali Yardımcısı İzzet Ercan, Bil Koleji Genel Müdürü Orhan Dağhan, Bil Koleji Yozgat Kurucu Müdürü Recai Kapusuzoğlu, veliler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kurucu Müdür Kapusuzoğlu, Bil Koleji’nin Yozgat’ta “Dünya İnovasyon Okulu” vizyonu ile ülkemizin aydınlık geleceğini yetiştirmek için eğitim-öğretim vereceğini belirtti.

Kapusuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin vazgeçilmez ve değiştirilemez değerlerini özümseyecek ve global dünyanın tüm değişim dinamiklerine uyum sağlayabilecek bilim, sanat, spor ve kültür sevdalısı genç kuşakların eğitim öğrenimini sorumluluk olarak üstleneceklerini de ifade etti. Tanıtım toplantısında Bil Koleji Müzik Öğretmeni Ezgi Akyol tarafından konser verildi akabinde okulun tanıtım filmi izlendi.

