Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96957
ALTIN
239.864
DOLAR
5.8013
STERLİN
7.5885
EURO
6.5560

BEYDER’den gençlere sohbet

BEYDER haftalık Cuma sohbetleri kapsamında Bozok Üniversitesi akademisyenlerinden Recep Temel gençlere hitap etti.

BEYDER’den gençlere sohbet

BEYDER haftalık Cuma sohbetleri kapsamında Bozok Üniversitesi akademisyenlerinden Recep Temel gençlere hitap etti.

16 Nisan 2019 Salı 00:00
58 Okunma
BEYDER’den gençlere sohbet

BEYDER’in haftalık sohbet programları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda akademisyen Recep Temel, gençlere “Hz.Lokman’ın Oğlunun Şahsında Gençlere Nasihatleri” konulu sohbet gerçekleştirdi.
Gençlere Hz. Lokman’ın nasihatleri, Kuranı Kerim’de Lokman Suresinde yer alan ayetlerin içeriğiyle ilgili geniş bilgiler verdi.
Hz. Lokman’ın peygamber olmadığı ve şahsına hikmet verilen bir kişi olduğuna dikkat çeken Temel, konuyla ilgili gelen soruları da cevaplayarak sohbeti sonlandırdı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kurslar denetlendi
Kurslar denetlendi
Miniklerden okuma bayramı
Miniklerden okuma bayramı
Merkezde sosyal etkinlik
Merkezde sosyal etkinlik
Pansiyon denetlendi
Pansiyon denetlendi
Ebru sanatı sevildi
Ebru sanatı sevildi
Tübitak Fuarı açıldı
Tübitak Fuarı açıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim