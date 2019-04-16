BEYDER’den gençlere sohbet

BEYDER’in haftalık sohbet programları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda akademisyen Recep Temel, gençlere “Hz.Lokman’ın Oğlunun Şahsında Gençlere Nasihatleri” konulu sohbet gerçekleştirdi.

Gençlere Hz. Lokman’ın nasihatleri, Kuranı Kerim’de Lokman Suresinde yer alan ayetlerin içeriğiyle ilgili geniş bilgiler verdi.

Hz. Lokman’ın peygamber olmadığı ve şahsına hikmet verilen bir kişi olduğuna dikkat çeken Temel, konuyla ilgili gelen soruları da cevaplayarak sohbeti sonlandırdı.

