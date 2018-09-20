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BEYDER sorumluluğa davet etti

BOZOK Eğitim Yardımlaşma Derneği(BEYDER) Başkanı Aydoğan Bilir yeni eğitim öğretim yılı açılışı nedeniyle basın açıklaması yaptı.

BEYDER sorumluluğa davet etti

BOZOK Eğitim Yardımlaşma Derneği(BEYDER) Başkanı Aydoğan Bilir yeni eğitim öğretim yılı açılışı nedeniyle basın açıklaması yaptı.

20 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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BEYDER sorumluluğa davet etti

BEYDER Başkanı Aydoğan Bilir, Yozgat gençliği için herkesin sorumluluk alması gerektiğini söyledi.
Yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, öğretmen, idareci ve velilere hayırlı olmasını dileyen Aydoğan Bilir, eğitim ve öğretimin insan ve toplum hayatındaki öneminin herkesçe kabul edilen bir gerçek olduğunu hatırlattı.
Aydoğan Bilir, “Zira gelişmiş ülkelerin gelişmelerindeki itici güçlerden en önemlisi nitelikli insan yetiştiren bir eğitim düzenine sahip olmalarıdır. Bunun anlamı bu ülkelerde eğitim ve öğretim faaliyetinin paydaşlarının ve uygulanan müfredatların hem beşeri hem de mesleki bakımdan ihtiyaca cevap veriyor olmasıdır” dedi.
Bu durumu yetkililerin bildiğini ancak uygulamada beklenen neticelerin henüz alınamadığını hatırlatan Bilir, “Yeni Milli Eğitim Bakanı’mızın akademik kariyerinin yanı sıra kamu ve özel sektör tecrübesine sahip olması bizleri umutlandırmaktadır. Son beyanlarına göre de sistemde yeni düzenlemelerin yapılacağı anlaşılmaktadır. Ümit ediyoruz ki, bu değişimler ihtiyacımız olan değişimlerdir ve geçmişten günümüze neredeyse yaz-boz tahtasına çevrilmiş eğitim/öğretim düzenimizin bir istikrara kavuşmasına vesile olur” şeklinde konuştu.
Yeni eğitim döneminde eğitim faaliyetlerinin paydaşlarının tamamının sorumluluklarının bilincinde hareket edeceğine inandıklarını ifade eden Bilir şöyle konuştu:
“Yeni dönemde eğitim/öğretim faaliyetinin paydaşlarının tamamının sorumluluklarının bilincinde hareket edeceğine inancımız tamdır. Katılımcı bir anlayışla, sorgulayıcı, girişimci ve de yaşadığı toplumun değerlerini bilen ve uygulayan bireylerin yetiştirilmesi öncelikli hedefimiz olmalıdır. Bu hedefe ulaşmaya mani olacak engeller de paydaşların katılımıyla tespit edilerek ve ortak sorumluluk üstlenilerek halledilmelidir. Bu konuda bir sivil toplum kuruluşu ölçeğinde BEYDER (Bozok Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) olarak elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız.
Okulların açılmasıyla özellikle baş gösterme tehlikesi olan bir konuya dikkat çekmek ve ilgilileri uyarmak istiyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi bağımlılık yapan maddelere alıştırmak isteyen unsurlara karşı kolluk kuvvetlerinin, okul idarelerinin her zamanki gibi duyarlılıklarını sürdürmelerini bekliyoruz. Bilhassa velilerin, çocuklarını sıkboğaz etmeden kontrolleri altında tutmaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz.
Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmeleri için herkesin sorumluluk alması gerektiği bilinciyle, yeni dönemde gençlerimize, öğretmenlerimize ve idarecilerimize başarılar diliyoruz”.

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